La seconda metà dell'anime Dr. Stone si mostra in una splendida key visual

Il profilo Facebook Anime Paw ha rivelato sul web una nuova key visual - visionabile a fondo news - dedicata alla seconda metà di Dr. Stone, chiacchieratissimo anime tratto dall'apprezzato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Riichirō Inagaki.

L'immagine, che sta già ricevendo apprezzamenti dai numerosissimi fan dell'opera animata, vede un'ambientazione assai interessante, ovvero lo stesso pianeta Terra visto dallo spazio, con raffigurati vari personaggi tra cui figurano anche degli astronauti, forse sfuggiti dal pianeta addirittura prima della totale pietrificazione. Inutile dire che l'immagine pubblicata ha saputo smuovere gli animi di tutti i fan, i quali sono ora in spasmodica attesa di un possibile "incontro" tra Senku e un volto a lui familiare.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie è ambientata in un distante futuro, migliaia d'anni dopo che l'umanità è stato colpito da un'improvvisa calamità che li ha trasformati tutti in dura pietra. Per qualche inspiegabile motivo, però, un ragazzo chiamato Ooki Taiju riesce a svegliarsi dal suo lungo sonno, finendo per incontrarsi con Senku, scienziato ripresosi dalla sua condizione già qualche mese prima. Insieme, i due decideranno quindi di scoprire cosa abbia potuto causare il disastro, il tutto al fine ultimo di poter curare l'intera specie umana.

