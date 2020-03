La seconda metà di Ascendance of a Bookworm si è mostrata in un nuovo trailer

Come probabilmente saprete, nel corso di queste ultime settimane abbiamo più volte parlato di Ascendance of Bookworm, serie animata tratta dalla light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Miya Kazuki, la cui seconda metà della serie è oramai in dirittura d'arrivo, per la gioia di tutti i fan.

Allo stato attuale, infatti, la produzione farà il suo ritorno sul piccolo schermo dal 4 aprile in Giappone, il tutto affiancato da una release in DVD da quattro cofanetti contenenti tre episodi l'uno - che verranno rilasciati dal 15 aprile al 17 giugno -, o in un singolo volume blu-ray contenente tutti e dodici gli episodi, atteso per il 17 giugno.

Ebbene, Crunchyroll ha deciso di stuzzicare l'interesse del pubblico rilasciando un nuovo trailer - con sottotitoli in inglese - della produzione, video attraverso il quale è possibile ascoltare anche la nuova opening theme della serie, intitolata "Tsumujikaze" (Commotion) e realizzata da Sumire Morohoshi. L'occasione è stata inoltre sfruttata per presentare alcuni nuovi membri del cast di doppiaggio, ovvero:

Minori Suzuki nei panni di Rosina

Kiyono Yasuno nei panni di Vilma

Yuko Sanpei nei panni di Gil

Sho Karino nei panni di Fran

Chiyo Tomaru nei panni di Delia

La produzione narra la storia di una bambina affezionata ai libri che dopo essere morta in un incidente, si risveglia nei panni di Mybe, figlia malata di un soldato che vive in un mondo a lei sconosciuto. Peggio ancora, il livello medio di alfabetizzazione del luogo in cui vive è terribilmente basso, mentre i pochi libri esistenti vengono venduti a cifre folli. Vista la situazione, la giovane deciderà così di diventare bibliotecaria per assicurarsi che sul pianeta si venga a creare una popolazione di assidui lettori.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra anteprima di Ascendance of Bookworm.