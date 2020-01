La seconda metà di Fate/Grand Order - Babylonia si è mostrata in un ricco trailer

Fin dalla sua uscita, la serie animata di Fate/Grand Order - Babylonia ha saputo catturare con forza l'interesse di numerosissimi fan sparsi in tutto il mondo grazie ai suoi eventi ricchi di pathos e colpi di scena affiancata da vari personaggi assai carismatici che hanno saputo reggere la sceneggiatura della produzione.

Dopo l'uscita di vari episodi, la serie si è però presa una pausa in preparazione di una seconda metà di stagione ancor più ricca e avvincente, seppur alcune news sulla ripartenza di Fate/Grand Order Babylonia abbiano infastidito più di qualche spettatore. L'opera animata è così tornata a far parlare di sé dallo scorso 4 gennaio 2020 e in moltissimi sono tornati a godersi con gusto l'epopea narrata sul piccolo schermo.

Nel mentre che però aspettiamo l'uscita di episodi che possano effettivamente definirsi "nuovi", Aniplex of America ha voluto condividere con tutti i suoi fan un trailer da oltre un minuto - con sottotitoli in inglese e doppiaggio giapponese - al cui interno è possibile visionare numerose scene della seconda metà della stagione, tra personaggi, varie ambientazioni, scontri all'ultimo sangue e molto altro ancora, un video promozionale che saprà sicuramente incuriosire molti utenti.

Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye sono già stati rilasciati in passato alcuni trailer dedicati a Fate/Grand Order Babylonia.