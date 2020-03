La seconda metà di No Guns Life si mostra in un nuovo trailer

Attraverso il sito web dedicato a No Guns Life, produzione animata tratta dal manga concretizzatosi grazie al lavoro di Tasuku Karasuma, è stato pubblicato un nuovo e interessante trailer dedicato alla seconda metà dell'anime, video che permette di ascoltare anche l'ending theme "New World" realizzata dalla rock band This is Japan.

Come precedentemente annunciato dallo staff al lavoro sull'opera, la nuova mandata d'episodi sarà pubblicata dal 9 aprile 2020 sul suolo giapponese, anche se per il momento non sono state ancora svelate informazioni sulla release occidentale, il che fa pensare che qui da noi sarà necessario attendere ancora per parecchio tempo prima di avere qualche succosa novità.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie è ambientata sulla Terra, più precisamente dopo che una terrificante guerra su vasta scala è scoppiata in ogni angolo del globo, un disastro di tale portata che nel corso degli scontri molti umani sono stati fusi geneticamente a delle armi per poter divenire strumenti utili alla causa. Una volta giunti alla fine del conflitto, però, queste nuove creature chiamate "Extends" si sono ritrovate abbandonate e ripudiate, costrette a combattere con le unghie e con i denti per trovare un proprio scopo. Tra queste, figura anche Inui Juuzou, membro degli Extendes che sta cercando di ritrovare i propri ricordi oramai perduti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi ultimi mesi la seconda metà di No Guns Life era stata svelata con una key visual. Inoltre, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima dell'opera animata.