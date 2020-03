La seconda metà di Sword Art Online: Alicization arriva in Italia su Amazon Prime Video

Sword Art Online: Alicization sta accompagnando la terza stagione dell'anime con 49 episodi totali. L'ultima tranche di puntate è attesa per questa stagione primaverile in Giappone, così come in Italia dove sarà Amazon Prime Video a distribuire l'anime in simulcast.

Tra esattamente un mese, dunque, per la precisione il 25 aprile, debutterà in patria l'ultimo blocco di episodi che ha caratterizzato la lunga terza stagione di Sword Art Online. Dopo uno straordinario trailer che ha rivelato il ritorno di Kirito al centro della narrazione, e finalmente non più in stato vegetativo, la produzione si prepara a pubblicare l'ultima parte della trasposizione.

Come di consueto, anche la seconda metà di War of Underworld arriverà in Italia, seppur sotto l'ala di Amazon Prime Video. Il colosso dello streaming on-demand, infatti, ha annunciato che il titolo approderà nel proprio palinsesto a partire dal 26 aprile per seguire una trasmissione in simulcast con il Giappone in versione originale e sottotitolata.

Attualmente non abbiamo infomrazioni in merito a una possibile distribuzione su VVVVID, come ci ha abituati Dynit da diverso tempo a questa parte, ma vi terremo aggiornati qualora il portale annunciasse ulteriori novità sull'argomento. In attesa di riscoprire le avventure dei nostri eroi, nella speranza che l'ultima parte ravvivi la serie da un mid-season deludente, vi suggeriamo di recuperare la nostra Recensione della prima metà di Sword Art Online: Alicizaton - War of Underworld.