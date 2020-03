La seconda parte di No Guns Life debutta il 9 aprile, Opening dell'anno in vista?

Il sito web ufficiale dell'adattamento anime di No Guns Life ha confermato che la serie tornerà in onda il 9 aprile 2020, con il primo degli ultimi 12 episodi che andranno a comporre la prima stagione. La Key Visual mostrata lo scorso dicembre segnava il 2 aprile come data di debutto, ma a quanto pare lo studio ha optato per un leggero rinvio.

Tra le novità, è stato anche confermato che la nuova OP sarà curata da due mostri sacri del genere: Hiroyuki Sawano e Jean-Ken Johny. Il primo è l'autore della meravigliosa Guren no Yumiya, storica sigla de L'Attacco dei Giganti (anime per cui ha composto anche le sigle successive), oltre che delle Opening di Kill la Kill, Blue Exorcist e The Seven Deadly Sins. Jean-Ken Johnny è il frontman del gruppo giapponese MAN WITH A MISSION, ed ha già lavorato sulle sigle di The Seven Deadly Sins, Vinland Saga e Golden Kamuy. La nuova Opening di No Guns Life si intitolerà Chaos Drifters.

Casomai voleste rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che la sinossi dell'anime recita quanto segue: "Dopo la guerra, sono spuntati in città numerosi individui chiamati "Extends", persone il cui corpo è stato modificato rendendolo una pericolosa arma. Inui Juuzou è uno di loro, si ritrova una testa a forma di pistola ma non ricorda che vita facesse o perché gli sia stata innestata una cosa del genere. Juuzou si guadagna da vivere occupandosi di casi che coinvolgono altri Extends ed è accompagnato da Mary, una donna intelligente che deciso di proteggere". I primi 12 episodi di No Guns Life sono disponibili su VVVVID.

E voi cosa ne dite?State seguendo l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!