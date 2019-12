La seconda opera teatrale a tema My Hero Academia si mostra in un nuovo trailer

Il franchise di My Hero Academia, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kohei Horikoshi, non potrebbe essere più in forma di così. Non solo i fan si stanno godendo le varie puntate della quarta stagione dell'opera - a cui farà seguito pure un nuovo film -, ma presto giungerà anche un interessante spettacolo teatrale a tema.

Ebbene, dopo che l'autore del manga ha realizzato uno sketch per festeggiare l'uscita della nuova puntata di My Hero Academia Stagione 4, il sito web ufficiale dedicato alle rappresentazioni teatrali dedicate a My Hero Academia ha deciso di pubblicare un nuovo e interessante video promozionale per quello che sarà il nuovo spettacolo a tema intitolato My Hero Academia: The "Ultra" Stage: Honmono no Hero (A True Hero), seconda opera teatrale di cui è stata condivisa anche una nuova key visual - visionabile a fondo news - grazie alla quale è possibile visionare i vari membri del cast che impersoneranno i panni dei nostri eroi preferiti.

Secondo quanto annunciato, l'opera si svolgerà allo Shingawa Prince Hotel Stellar Ball di Tokyo dal 6 al 22 marzo per poi giungere all'Umeda Arts Theater Drama City di Osaka dal 27 marzo al 5 aprile. Tra i membri dello staff che ebbero modo di lavorare anche alla prima rappresentazione teatrale figurano, in particolare, Tsuneyasu Motoyoshi come regista, Hideyuki Nishimori come sceneggiatore, Shunsuke Wada come compositore e Umebō come coreografo.

