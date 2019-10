La seconda puntata di Sword Art Online: War of Underworld si mostra in una key visual

Dopo una faticosa attesa, la terza stagione dell'anime dedicato a Sword Art Online è finalmente tornato sotto i riflettori con War of Underworld, il cui primo episodio ha saputo ottenere numerosissimi elogi da parte del pubblico, mostratosi curiosissimo di scoprire come l'avventura procederà d'episodio in episodio.

Ebbene, l'account Twitter ufficiale dedicato a Sword Art Online ha pubblicato una nuova key visual - visionabile a fondo news - dedicata alla seconda puntata dell'anime, intitolata "Attack" e incentrata su un'Alice più determinata che mai a raggiungere il suo obiettivo. Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che i vari episodi dell'anime stanno venendo pubblicati su VVVVID in simulcast con la release nipponica.

Sword Art Online: Alicization vede questa volta Kirito all'interno di un'enorme foresta dopo essersi improvvisamente risvegliato da un lungo sonno. Non ha memoria di come sia giunto lì, ma nel mentre che sta cercando un modo per andarsene finisce con l'incontrare quello che apparentemente dovrebbe essere un NPC del gioco virtuale in cui si trova ma che nei fatti pare presentare delle caratteristiche che solo un essere umano potrebbe mostrare. Durante l'incontro, Kirito si ricorda inoltre improvvisamente di una ragazzina chiamata Alice, qualcuno che il nostro eroe non avrebbe dovuto dimenticare.

Recentemente, il profilo Twitter WKT ha inoltre mostrato a tutti i fan della serie animata le varie cover art ufficiali che verranno utilizzate per i vari volumi dell'edizione home video di quest'ultima stagione, disponibili sia per le versioni DVD che per quelle Blu-ray. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Eveyeye è disponibile la nostra anteprima dedicata a Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.