La seconda stagione di 7SEEDS arriverà nel 2020, Ending Theme affidato ai Cider Girl

Il sito web ufficiale di 7SEEDS, l'anime Netflix tratto dal celebre manga di Yumi Tamura, ha recentemente confermato che la serie vedrà il sopraggiungere di una seconda stagione nel corso del 2020. Tra le altre novità, è stato rivelato che la nuova Ending dal gusto rock sarà curata dalla band giapponese Cider Girl.

Il titolo della traccia sarà Synchro e ci accompagnerà per tutti e 12 gli episodi che dovrebbero comporre la seconda stagione. Per i Cider Girl si tratta del terzo lavoro nel settore anime, dopo i due Ending Theme di Huyao Xiao Hongniang.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, vi ricordiamo che la prima stagione dell'opera è ambientata in un vicino futuro, con ogni organismo vivente estintosi a causa di un meteorite che ha colpito violentemente la Terra. Al fine di scongiurare il totale annientamento dell'umanità, prima del disastro i governi mondiali hanno dato forma al progetto 7SEEDS, con cinque gruppi di persone composti da sette uomini e sette donne posti in un lungo sonno criogenico, il tutto affinché potessero ridare forma all'umanità una volta conclusasi la catastrofe.

E voi cosa ne pensate? State aspettando questa seconda stagione? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di 7SEEDS.