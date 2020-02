La seconda stagione di Cell at Work! si farà! Svelata la data di uscita

La prima stagione di Cell at Work! è stato uno degli anime più apprezzati durante la stagione estiva del 2018, grazie a un'orientalizzazione esilarante del celebre "Esploriamo il Corpo Umano". Le torbide avventure dei globuli bianchi contro virus e batteri stanno per tornare nella seconda stagione dell'anime.

Il gioiellino di David Production, che potete recuperare nella nostra Recensione di Cell at Work! è un'opera istruttiva, interessante e affascinante, grazie alla straordinaria capacità di sfruttare le meccaniche dell'apprendimento con lo strumento della commedia. L'opera, infatti, pullula di sketch esilaranti e buffi personaggi che, in realtà, rappresentano patologie e meccanismi fisiologi.

L'opera, inoltre, è stata persino elogiata da diversi medici in tutto il mondo, che hanno ritrovato nella produzione uno strumento per istruire gli spettatori su tematiche complesse. Meno interessanti e approfondite, purtroppo, sono le caratterizzazioni dei personaggi, spesso tralasciate e mai recuperate a causa di una gestione ritmica derivata dagli episodi conclusivi. Ad ogni modo, qualora abbiate apprezzato la prima stagione dell'anime, che vi ricordiamo essere disponibile anche in Italia grazie a Yamato Animation, sarete ben contenti di sapere che la produzione ha confermato il prossimo arrivo della seconda stagione.

Ebbene, Cell at Work! 2 debutterà in Giappone durante la stagione estiva 2020. E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.