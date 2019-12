Finalmente la seconda stagione di Dr. Stone ha un video promozionale

A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione della prima key visual della seconda stagione di Dr. Stone , la Toho Animation ha condiviso un video promozionale dell'anime nato dalle menti di Boichi e Riichirou Inagaku, di cui ora conosciamo finalmente anche il nome, e in parte l'arco narrativo che andrà a coprire.

Durante la convention annuale Jump Festa 2020, nel Super Stage dedicato a Dr. Stone, è stato mostrato il video che potete trovare in questa pagina, riguardante la seconda stagione della serie. Sono stati mostrati i personaggi di Senkū, Chrome e Gen pronti a combattere e a cominciare quella che sembra essere la battaglia finale.

È emerso anche il titolo della seconda stagione, Stone Wars, che da anche il nome all'arco narrativo dell'opera. Ricordiamo che l'opera, cominciata nel 2017, è stata in grado di scalare le classifiche di Weekly Shonen Jump grazie alle sue idee innovative e particolari, legate ad un mondo distrutto, senza un apparente futuro, che può essere salvato e ripopolato solo grazie all'intervento di Senkū e dei suoi compagni di avventura.

Per sapere di più sulle origini del manga vi rimandiamo all'intervista fatta ad uno degli autori, in cui si parla anche del finale. Ricordiamo inoltre che in Italia sono attualmente disponibili i primi 8 volumi del manga, editi da Star Comics.