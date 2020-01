La seconda stagione di Fruits Basket ha finalmente una data d'uscita

Il sito web di Fruits Basket, il remake dell'anime del 2001 tratto dal manga di Natsuki Takaya, ha recentemente condiviso un video promozionale in cui è stata confermata la data di uscita dell'attesissima seconda stagione. Qui sopra potete dare un'occhiata al video recap, in cui vengono sommariamente riassunti gli eventi della prima stagione.

La seconda stagione, secondo quanto confermato dal video disponibile in cima all'articolo, debutterà nel corso della prossima primavera, insieme a colossi del calibro di Kaguya-sama: Love is War 2 e Re: Zero 2. Le prime indiscrezioni parlerebbero di aprile come mese di debutto.



I primi 25 episodi del remake di Fruits Basket sono stati trasmessi dal 6 aprile al 21 settembre 2019, su Crunchyroll e Funimation. La serie, prodotta dai ragazzi di TMS Entertainment (Takagi-san, Dr. Stone, Detective Conan), ha riscosso un discreto successo anche fuori dal Giappone ed è stata rinnovata per un totale di tre stagioni.

Nel caso in cui doveste conoscerlo, Fruit Basket racconta la storia di Toru Honda, una giovane studente che per problemi familiari si ritroverà costretta a vivere in una tenda nel mezzo di un bosco. Dopo aver "perso" la sua abitazione, la ragazza accetterà l'offerta del suo compagno di classe Yuki Soma, ed andrà a vivere con lui ed alcuni suoi parenti. La famiglia però nasconde un divertente segreto: se un membro viene abbracciato da una persona del sesso opposto, si trasformano tutti nei dodici animali dello zodiaco cinese!

