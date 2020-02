La seconda stagione di JoJo arriverà su Netflix Italia il 28 Febbraio?

Recentemente, Netflix ha annunciato l'arrivo delle prime due stagioni di JoJo sulla piattaforma di streaming, che andranno a rinforzare un catalogo di opere già molto vasto e costantemente in crescita.

Nelle ultime ore, il colosso dello streaming ha fornito un aggiornamento riguardo alla serie sui propri canali social, comunicando la data precisa in cui sarà disponibile alla visione la seconda stagione, ovvero il prossimo 28 Febbraio.

Non è chiaro, per ora, se la trasmissione avverrà in concomitanza anche nel nostro paese, per il momento Netflix Italia non ha rilasciato alcuna conferma a riguardo. Quindi, in mancanza di ulteriori aggiornamenti, Phantom Blood/Battle Tendency e Stardust Crusader capitoleranno nel nostro paese a partire dal prossimo 1 Marzo. Vi ricordiamo che, in totale, i primi due archi narrativi costituiranno un totale di 26 puntate.

Tutto tace anche sul fronte doppiaggio, intorno al quale i fan sono ansiosi di scoprire il coinvolgimento di alcune delle voci più importanti del panorama italiano, il cui impatto non sarebbe assolutamente scontato essendo JoJo un'opera molto influenzata dai suoi particolarismi fonetici, i quali nel passaggio all'italiano potrebbero alienare più di qualche spettatore.

Abbiamo approfondito in un articolo a parte la questione doppiaggio delle prime due stagioni di JoJo.

