La seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War sarà composta da 12 episodi

Makoto Furukawa e Ryota Suzuki, rispettivamente le voci di Miyuki Shirogane e Yu Ishigami in Kaguya-sama: Love is War, hanno rivelato durante un'intervista il numero di episodi della seconda stagione dell'anime, oltre che ad alcune informazioni riguardanti gli archi narrativi adattatati dai ragazzi di A-1 Pictures.

A quanto pare, la seconda stagione sarà nuovamente composta da 12 episodi e adatterà i capitoli dal 48 al 90 circa. In totale saranno trasposti gli archi narrativi dell'elezione per il nuovo consiglio studentesco e il festival sportivo, la cui conclusione fungerà anche da season finale per l'anime. Inoltre, è stato confermato l'adattamento di alcuni capitoli tagliati dalle prime dodici puntate.

Comic Natalie ha condotto l'intervista pochi giorni fa e tra le domande, è stato chiesto ai due doppiatori in quale periodo ricevettero la conferma del rinnovo per una seconda stagione. La risposta è stata "circa due o tre mesi dopo la conclusione dell'anime", dunque prima di ricevere una conferma per un eventuale terzo adattamento dovremo aspettare il prossimo autunno. In calce all'articolo potete trovare la fonte ufficiale

Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'ultimo trailer di Kaguya-sama: Love is War 2 e alle recenti dichiarazioni del suo autore riguardanti la fine del manga.