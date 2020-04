La seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War si mostra in un nuovo trailer

Potreste forse non conoscerlo, ma quello di Kaguya-sama: Love is War è un brand che in Giappone ha riscosso molto successo, manga estremamente apprezzato concretizzatosi grazie al duro lavoro di Aka Akasaka che ha successivamente conquistato anche una considerevole fetta di pubblico con il sopraggiungere di un adattamento anime.

Proprio a riguardo della produzione animata, nel corso di queste ultime settimane abbiamo più volte parlato di Kaguya-sama Love is War, opera che dopo la conclusione della prima stagione, si prepara ora ad approdare sui nostri piccoli schermi grazie a una seconda stagione decisamente intrigante e che ha fatto assai parlare i fan, assai desiderosi di scoprire gli sviluppi della sceneggiatura.

Ebbene, attraverso Reddit, è stato pubblicato un nuovo e interessante video promozionale dedicato alla serie, un ultimo sguardo alla produzione prima della release. Come potete vedere dal video disponibile a fondo news, ancora una volta a farla da padrone sarà una comicità piuttosto marcata, affiancata da tutti i personaggi storici che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel corso della prima stagione.

Prima di salutarvi, ricordiamo inoltre a tutti gli interessati che nel corso di queste ultime settimane lo staff al lavoro sull'opera aveva ufficialmente svelato anche la data d'uscita della seconda stagione di Kaguya-sama Love is War.