Seconda stagione per Nagatoro-san: arriva l'annuncio ufficiale con un poste

Il filone degli anime di tormenti e sfottò si è radicato sempre di più nel corso degli anni, dopo la comparsa di Takagi-san. Nel corso dell'anno abbiamo visto proprio una delle nuove leve di questo settore, con l'anime di Nagatoro-san iniziato ad aprile 2021. Il primo ciclo di episodi si è concluso e ha convinto i fan, pertanto ce ne saranno altri.

In un evento speciale tenutosi oggi 23 ottobre 2021, la produzione di Ijiranaide Nagatoro-san, inglesizzato come Don't Toy with Me, Miss Nagatoro, ha rivelato che ci sono importanti novità in arrivo. Infatti il manga di Nanashi, ormai ben saldo nel panorama dell'industria del fumetto nipponico, ha ottenuto un nuovo anime.

Nagatoro riceverà quindi una seconda stagione che presumibilmente non arriverà prima del secondo semestre 2022. Per ora non ci sono state ancora date ufficiali rivelate né una finestra d'arrivo, però è il character designer Misaki Suzuki ha voluto festeggiare con un'illustrazione inedita. Insieme all'annuncio è arrivata una key visual per la seconda stagione di Nagatoro-san con la protagonista gyaru bulla davanti mentre obbliga il povero senpai a fare il segno del due con le dita della mano.

La giovane Nagatoro riuscirà ad avere una sorta di reazione stavolta dal senpai oppure dovrà posticipare ancora la sua vittoria? Intanto sarà disponibile in Italia il manga di Nagatoro con J-POP.