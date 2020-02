La seconda stagione di Re:Zero avrà ben 25 episodi

Gli anime "isekai", ovvero quelle opere di stampo fantasy in cui una persona ordinaria viene trasportata in un mondo parallelo, sono un genere molto in voga ultimamente. Il merito della diffusione di questo sottogenere, ad ogni modo, è sicuramente attribuibile a opere come Sword Art Online e Re: Zero.

Proprio quest'ultima, a tal proposito, sta per tornare sul piccolo schermo dopo un'assenza lunga tre anni. La prima stagione di Re:Zero - Starting Life in Another World fece il suo debutto nell'aprile 2016 e riscosse un successo imponente, al punto tale dal rinnovare la serie per una seconda stagione. Ad oggi, le avventure di Subaru sono tra le più gettonate del mondo fantasy legate all'animazione, e siamo certi che avrà molto di cui far discutere.

La buona notizia è che l'anime ci accompagnerà per ben 25 episodi e, salvo imprevisti, terminerà nel mese di ottobre con una durata di oltre 6 mesi. L'opera, attualmente, gode di ben 21 volumi usciti in Giappone dell'omonima light novel e, invece, lo Studio White Fox ne ha al momento adattati in forma animata solo 9 e potremmo dover aspettare ancora qualche tempo prima che la produzione si metta all'opera per realizzare una futura terza stagione.

E voi, invece, che aspettative avete per questo attesissimo ritorno di Re:Zero - Starting Life in Another World? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto. Ma a proposito dell'anime, avete già dato un'occhiata alle prime informazioni sulla opening e la ending della stagione 2?