Seconda stagione per The Irregular at Magic High School, divulgati data e teaser trailer

Il mondo dell'animazione giapponese sta continuando a prendere storie dall'universo light novel. Negli ultimi anni ce ne sono stati tanti di titoli tratti da questi romanzi, uno degli ultimi è stato The Rising of the Shield Hero. Nel 2014 fu il turno però di The Irregular at Magic High School, che godette di una prima stagione animata.

A qualche anno di distanza, viene confermata finalmente la seconda stagione di The Irregular at Magic High School di cui sono stati appena svelati ulteriori dettagli. L'opera debutterà nel mese di luglio 2020, come rivelato dal sito ufficiale dell'anime, e sarà intitolata Mahōka Kōkō no Rettōsei: Raihōsha-hen in originale, ovvero The Irregular at Magic High School: Visitor Arc. L'arco in questione ha lo stesso nome della fase della storia presente nella light novel di Tsutomu Satou, trattato nei volumi dal 9 all'11.

Oltre alla data, la produzione ha svelato una prima key visual e un teaser per The Irregular at Magic High School. Entrambi disponibili in fondo alla notizia, mostrano i tre personaggi principali della stagione 2: Tatsuya Shiba, Miyuki Shiba e Angelina Kudo Shields, i cui tre doppiatori hanno già confermato il ritorno al lavoro.

L'anime sarà diretto da Risako Yoshida, che ha già lavorato sul film The Irregular at Magic High School The Movie: The Girl Who Summons the Stars, allo studio 8-Bit. Kana Ishida tornerà nel ruolo di character designer, Taku Iwasaki in quello di compositore. Il franchise ha già visto in passato la produzione di un videogioco, intitolato The Irregular at Magic High School: Out of Order, mentre è in corso anche un adattamento manga su G Fantasy di Square Enix, scritto e disegnato da Majiko.