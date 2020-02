La seconda stagione di The Quintessential Quintuplets ha finalmente una data d'uscita

Dopo mesi di silenzio assoluto sono finalmente state condivise nuove informazioni su The Quintessential Quintuplets 2, la seconda stagione dell'anime di Tezuka Production incentrato sulle avventure di Futaro Uesugi e delle cinque gemelle Nakano.

Inizialmente fu confermato dagli autori che la serie sarebbe tornata nel mese di gennaio 2020, ma a quanto pare dei problemi legati alla produzione avrebbero ritardato il periodo di trasmissione. Secondo quanto rivelato in data odierna dall'affidabile fonte d'informazione Spytrue, la messa in onda sarebbe quindi slittata di qualche mese e l'anime dovrebbe tornare ufficialmente nel corso della stagione estiva.

La prima stagione della serie ha adattato i primi 32 capitoli dell'opera di Negi Haruba, attualmente prossima alla conclusione con la pubblicazione del Volume 14. La seconda stagione dovrebbe quindi trasporre gli eventi raccontati nei capitoli dal 33 al 64 circa, al netto di alcuni probabili tagli. In totale The Quintessential Quintuplets è composto da 122 capitoli, dunque dovrebbe esserci materiale sufficiente per la realizzazione di quattro stagioni da dodici episodi l'una.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il ritorno di questa intrigante rom-com? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan del manga poi, sarete felici di sapere che The Quintessential Quintuplets ha da poco superato i 10 milioni di copie vendute.