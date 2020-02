La seconda stagione di Tsugumomo debutta il 5 aprile, online trailer e Key Visual

Il sito web ufficiale di Tsugumomo, l'adattamento anime del manga di Yoshikazu Hamada, ha recentemente mostrato il nuovo trailer ed una Key Visual per la seconda stagione della serie. Il video, visibile in cima all'articolo, conferma tra l'altro la data di uscita ufficiale, fissata per il 5 aprile 2020.

Tsugumomo è una serie seinen scritta e disegnata dal sopracitato Hamada, distribuita da Futabasha ed attualmente in corsa con 23 Volumi disponibili. Il manga segue le avventure di Kazuya Kagami, un giovane ragazzo a cui la madre affidò un obi. Un giorno l'oggetto di tramuta in uno ragazza di nome Kiriha, che da quel giorno in poi passerà le sue giornate con il ragazzo. Essendo entrambi legati all'obi, i due diventeranno inseparabili.

La prima stagione di Tsugumomo è composta da 12 episodi ed è attualmente visibile su Crunchyroll. La seconda stagione è stata annunciata nel 2019, sarà nuovamente composta da un solo cour e debutterà nella stagione primaverile. Non sono previsti cambiamenti nello staff e nel cast al lavoro sull'opera.

