La seconda stagione di Welcome to Demon School ha una data di uscita!

Il creatore del manga Welcome to Demon School, Iruma-kun Osamu Nishi ha annunciato tramite un post sul suo account ufficiale di Twitter la seconda stagione della serie anime, confermando inoltre che arriverà nella primavera del 2021.

Al fianco di questa notizia, Nishi ha voluto celebrare l'arrivo della seconda notizia con una simpatica illustrazione che potete trovare in calce alla notizia.

Con tanto di emoticon che richiamano naturalmente la presenza demoniaca nella sua serie, Nishi ha dichiarato "Ce l'abbiamo fatta! Non vedo l'ora di cominciare i lavori sulla nuova stagione!", dimostrandosi perciò entusiasta e questo sicuramente può essere solo di buon auspicio per la riuscita della serie.

Ricordiamo che la prima stagione è andata in onda a partire dal mese di ottobre 2019, e tutti i 23 episodi che la compongono sono disponibili sul sito Crunchyroll con sottotitoli in inglese. La regia della prima stagione è stata affidata a Mokaoto Moriwaki, mentre la colonna sonora è stata composta da Akimitsu Honma. La produzione è stata invece gestita da NHK e NHK Entrerprises.

Per chi non lo sapesse la trama di Welcome to Demon School Iruma-kun, ha come protagonista un gentile ragazzo di 14 anni, i cui genitori hanno deciso di venderlo a dei demoni semplicemente per degli interessi personali. Tuttavia il demone, ora "tutore" di Iruma, si mostra subito interessato al ragazzo e alla sua istruzione, e decide quindi di mandarlo alla Scuola dei Demoni.

In attesa della seconda stagione vi rimandiamo alle nostre impressioni riguardo la prima stagione.