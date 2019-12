La seconda stagione di Yatogame-chan Kansatsu Nikki si è mostrata in un nuovo trailer

Tramite l'account Twitter ufficiale di Yatogame-chan Kansatsu Nikki, anime tratto dal manga di Masaki Ando, è stato svelato un nuovo e interessante video promozionale dedicato alla seconda stagione dell'opera, trailer che permette inoltre di ascoltare la nuova theme song "Imaginary Love" di +α/Alphakyun.

Secondo quanto rivelato dallo staff attualmente al lavoro sulla serie, l'anime verrà presentato in anteprima il 5 gennaio in Giappone e poi giungerà sulle reti televisive nipponiche il giorno successivo - seppur attualmente non siano state svelate informazioni su una qualche release occidentale - e vedrà la presenza di vari nuovi doppiatori. Tra i tanti, sono sta confermati:

Yoshino Nanjō nei panni di Lala

Eriko Matsui nei panni di Rarin Janda

Kenji Akabane nei panni di Teppei

Honoka Kuroki nei panni di Mutsuki Ittenmae

Ayasa Itō nei panni di Nao Koshiyasu

Tetsu Inada nei panni di Recchiri-sensei

Haruka Tomatsu nei panni di Monaka Yatogame

Yūki Wakai nei panni di Mai Tadakusa

Mikako Komatsu nei panni di Yanna Sasatsu

Mitsuhiro Ichiki nei panni di Kaito Jin

Hisako Tōjō nei panni di Hanka Jin

Secondo quanto svelato, lo staff al lavoro sull'opera vedrà il ritorno di vari volti che ebbero modo di occuparsi della precedente stagione. In particolare, Hisayoshi Hirasawa è stato posto come director della produzione mentre Satsuki Hayasaki è attualmente al lavoro sul character design. Infine, WORDS in STEREO è stato accreditato per la composizione della serie.

Parlando di nuovi annunci, inoltre, proprio nel corso di queste ultime ore è stato ufficialmente presentata la serie animata Uramichi Oniisan.