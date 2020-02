La seconda stagione di Yuru Camp ha finalmente una data di uscita

Yuru Camp, l'anime di C-Station distribuito da Crunchyroll, tornerà con una seconda stagione secondo quanto rivelato poco fa dal sito ufficiale dell'opera. La notizia era già nell'aria da diversi mesi e la piattaforma streaming si è decisa a dare il via libera dopo il buon successo riscosso dallo spin-off Heya Camp e dal recente film live-action.

I primi 12 episodi dell'anime, trasmessi a partire da gennaio 2018, sono disponibili alla visione con i sottotitoli in italiano e coprono gli eventi raccontati nei primi 4 Volumi del manga. Attualmente l'opera cartacea è in corso con 9 Volumi disponibili, mentre l'anime vanta, oltre ai 12 episodi della prima stagione, anche 3 OVA e uno spin-off.

Casomai non la conosceste, vi ricordiamo che la sinossi dell'opera recita quanto segue: "Nadeshiko, una giovane studente delle scuole superiori, si trasferisce da Shizuoka a Yamanashi e decide di andare a vedere il famoso Monte Fuji. Dopo aver pedalato fino al Lago Motosu, la ragazza è costretta a tornare indietro per via del brutto tempo ma finisce per svenire prima di raggiungere la sua destinazione. Quando si sveglia incontra Rin, una sua coetanea con la passione del campeggio con cui stringe amicizia. Le due scopriranno più tardi di essere compagne di classe".

La seconda stagione di Yuru Camp debutterà nell'inverno del 2021, presumibilmente nel mese di gennaio. Tutti i doppiatori torneranno ad interpretare i propri personaggi.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere le nuove puntate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di più recente invece, vi ricordiamo che questa primavera torneranno le tanto attese seconde stagioni di Re:Zero e Kaguya-sama: Love is War.