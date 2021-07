The Promised Neverland si ispira a Peter Pan? La citazione di Kaiu Shirai

Sebbene la parte finale del manga sia stata sommersa dalle critiche e la seconda stagione dell'anime sia stata un flop di proporzioni colossali, The Promised Neverland è ugualmente una delle opere più significative degli ultimi tempi. Quel che non sappiamo, però, è che l'avventura di Emma, Norman e Ray è stata influenzata da Peter Pan.

Creata dall'autore britannico James Matthew Barrie nel 1902, Peter Pan è tutt'oggi una delle favole più popolari al mondo. Tra romanzi, fumetti, film, adattamenti animati e merchandise di ogni tipo, non c'è bambino che non conosca l'avventura del "ragazzo che non voleva crescere".

A quanto pare, anche Kaiu Shirai, mangaka responsabile di The Promised Neverland, è un grande ammiratore della storia di James Matthew Barrie. In una recente intervista, infatti, l'autore giapponese ha spiegato che il titolo della sua opera è strettamente correlato a Peter Pan.

"Volevamo creare una grande differenza tra la gentilezza che il titolo può suggerire e l'effettivo inferno che accade nella storia. La parola 'promessa' deriva dal Peter Pan di Sir James Matthew Barrie, che fa una promessa a Wendy. Sapevo già che la nostra storia alla fine avrebbe comportato una promessa tra umani e demoni. Ciò ha portato il titolo inglese ad avere una connessione con la frase 'terra promessa' del titolo".

Dunque, la ricerca della "terra promessa" è niente meno che una citazione all'isola che non c'è, a Peter Pan, Wendy e Capitan Uncino. The Promised Neverland 2 ha lottato per il titolo di "peggior finale degli anime". Ecco le ragioni dietro al colossale flop di The Promised Neverland 2.