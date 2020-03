Il secondo cour di Plunderer debutta il 2 aprile, Key Visual e dettagli sui nuovi episodi

Il sito ufficiale di Plunderer, l'anime tratto dal manga di Suu Minazuki, ha recentemente pubblicato nuove informazioni sul secondo cour stagionale, confermando il regolare proseguimento della messa in onda e condividendo una Key Visual e nuovi dettagli su Opening ed Ending Theme.

La serie ha raggiunto il suo climax con l'episodio 10 e tornerà questo giovedì con una nuova puntata. Attualmente l'anime ha adattato circa 4 Volumi su 12 dell'opera originale e dopo il giro di boa, previsto per il 26 marzo 2020, darà ufficialmente il via alla seconda parte di stagione. La nuova illustrazione visibile in calce anticipa l'uscita dei nuovi episodi.

Tra le altre novità, è stato confermato che la giovane cantante Miku Ito tornerà a lavorare sulla sigla d'apertura, questa volta intitolata "Koko no Hikari Lonely dark" (Lofty light, Lonely dark), mentre Shizuka Itou (voce di Nana nell'anime) si occuperà dell'Ending Theme, intitolato "Reason of Life". Un CD con ambo le tracce sarà messo in vendita a partire dal 27 maggio.

E voi cosa ne pensate? State seguendo quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sulle serie invece vi rimandiamo al primo trailer di Plunderer e alla news di approfondimento su trama e numero di episodi.