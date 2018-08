Secondo Dan Jurgens, la Lanterna Verde Guy Gardner dovrebbe avere una propria testata!

Intervistato dai colleghi del portale d’informazione ComicBook, il fumettista statunitense Dan Jurgens, che proprio in queste settimane sta lavorando ad un arco narrativo di Green Lanterns che getterà le basi per l’imminente gestione di Lanterna Verde di Grant Morrison, ha dichiarato che Guy Gardner meriterebbe una testata tutta propria.

Secondo Jurgens, sono molti gli eroi che attualmente avrebbero il potenziale per ricevere delle testate dedicate, ma quello di Guy Gardner è il primo nome che gli sia venuto in mente. Incalzato sull’argomento, lo scrittore ha dichiarato: “Non riesco a capire perché Guy Gardner non abbia una propria serie. Dovrebbe averla eccome, è un personaggio fantastico e molto divertente. Kilowog è un grande, un ottimo personaggio su cui lavorare. Nel mondo de Corpo delle Lanterne Verdi ci sono tante altre possibilità davvero intriganti”.



Come i fan di vecchia data ricorderanno, Guy Gardner, in passato, ha già avuto delle proprie serie dedicate. Negli anni ’90, dopo essere stato cacciato dal Corpo delle Lanterne Verdi, Guy si impossessò di un anello del potere giallo, divenendo il protagonista di una serie intitolata prima “Guy Gardner” e successivamente “Guy Gardner: Warrior”.



Nella seconda, tuttavia, anziché utilizzare un anello del potere, Guy poteva contare su una batteria aliena e dei poteri che però gli sono stati portati via da Geoff Johns, la superstar che riportato la storica Lanterna Verde tra le fila del cosmico corpo di polizia.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe una serie sul ribelle Guy Gardner?