Secondo Eiichiro Oda Rufy è il personaggio più problematico da scrivere in One Piece

In un'opera densa e magniloquente come One Piece, cadenzata da una proliferazione infinita di intrecci nonché da un numero impressionante di personaggi che si muovono al loro interno, è naturale che Eiichiro Oda provi talvolta difficoltà nel portare a risoluzione gli sviluppi: soprattutto quelli relativi a Rufy, come dichiarato dallo stesso autore.

Proprio in questi giorni alcuni utenti twitter hanno riportato alla luce una vecchia intervista del mangaka, nel corso della quale il fumettista ci rende conto delle incombenze a cui va incontro ogni qualvolta deve delineare uno sviluppo importante per il protagonista, data la natura “trascinante” ed “energetica” che contraddistingue la personalità di Cappello di Paglia. Come si legge in questa dichiarazione, rilasciata nel 2012, sembra che Rufy, in quanto personaggio eminentemente istintivo, sfugga spesso al controllo di colui che ne concepisce le azioni, portando così il mangaka a prendere delle contromisure e a “contraddire” ciò che gli comunica il pirata.

“Rufy è in assoluto il personaggio che più mi crea problemi” dichiara qui l'autore. “Perché devo mettergli costantemente dei freni oppure porre degli ostacoli sul suo cammino, altrimenti è portato a sconfiggere in fretta il villain di turno. I miei personaggi agiscono come se avessero una forza di volontà autonoma, tanto che non appena cerco di forzare il loro cammino in modo da permettere alla storia di proseguire in maniera naturale e coerente, i lettori se ne accorgono, e ripetutamente se ne lamentano”.

Tale dichiarazione, che a primo impatto potrebbe risultare inaspettata o iperbolica agli occhi dei lettori, in realtà denota una certa verità di fondo, soprattutto se la leghiamo ad alcune precedenti dichiarazioni dell'autore o alle evoluzioni di cui è stata oggetto l'opera anche contro la “volontà” del mangaka. Ad esempio, come abbiamo visto nell'articolo in cui riportiamo le scene che Oda preferisce disegnare in One Piece, l'autore ha dovuto progressivamente abbandonare la costruzione (a lui tanto cara) di scene di vita quotidiana, contraddistinte da registri più idilliaci e compassati, in favore dell'ipercinetismo delle sequenze action, proprio perché il manga, per arrivare ad assumere la configurazione a cui tutti noi siamo ormai abituati, è dovuto andare incontro ad alcune importanti evoluzioni, necessarie per rispondere alle esigenze “narrative” che la storia richiedeva di volta in volta all'autore.

Inoltre, le difficoltà di cui Oda ci ha messo al corrente nella dichiarazione soprastante illustrano bene il carattere imprevedibile di un personaggio come Rufy. Si pensi, ad esempio, al recente sviluppo di cui è stato oggetto Cappello di Paglia nell'ultimo capitolo uscito in ordine di tempo: come anticipato già dagli spoiler completi di One Piece 1106, infatti, vediamo il pirata, trasformato in Nika con l'ausilio del Gear 5, entrare improvvisamente in campo per colpire in faccia Kizaru, quasi come se l'eroe fosse emerso dal nulla, in preda ad una foga intestina che l'autore, a suo dire, fatica spesso a controllare.



Un fattore che assume ancora più rilevanza se ricolleghiamo l'intervista di Oda all'anno specifico in cui è stata rilasciata, ovvero in pieno periodo post-time skip, nel corso del quale Rufy era oggetto di una mutazione costante e radicale, che lo ha portato poi a rivelare progressivamente la sua reale natura di pirata e uomo.