Il secondo episodio dell'anime Pokemon: Twilight Wings è ora disponibile su Youtube

Il franchise dedicato ai Pokémon sta vivendo un periodo decisamente ricco nel corso di questi ultimi mesi, con i fan del brand che sono potuti entrare in contatto con il videogioco Pokémon Spada e Scudo, opera assai chiacchierata a cui ha poi fatto seguito una nuova serie animata che il pubblico sta decisamente apprezzando.

Come se tutto questo non fosse abbastanza, però, gli utenti è potuto recentemente entrare in contatto anche con l'interessante webserie Pokémon Twilight Wings, opera dedicata alla Regione di Galar - e ad alcuni dei personaggi che vi vivono e con cui siamo già potuti entrare in contatto con varie opere collegate - che sarà composta, in totale, da 7 episodi della durata di circa 5 minuti l'uno, con il lavoro d'animazione affidato ai capaci ragazzi di Studio Colorido.

Ebbene, dopo l'uscita del primo episodio di Pokémon Twilight Wings su Youtube, è ora finalmente giunta sul canale ufficiale di Pokémon la seconda puntata della produzione animata - che potete visionare scorrendo a fondo news -, intitolata "Training", la quale va a introdurre la capo-palestra Bea, la quale ha deciso di lanciarsi in un lungo ed estenuante allenamento per poter migliorare la sua forza e quella dei suoi Pokémon dopo aver perso contro Leon, il Campione di Galar.