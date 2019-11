Nel secondo episodio della nuova serie dei Pokémon apparirà un celebre leggendario?

Finalmente Pokémon: The Series ha compiuto il suo debutto, decretando l'inizio della nuova avventura di Ash all'interno del mitico territorio di Galar. L'anime, ovviamente, non poteva che iniziare raccontando la storia di Pikachu fino al suo buffo incontro con l'iconico protagonista. Ma già dalla seconda puntata le cose si faranno più movimentate?

Anche questa nuova serie, come Pokémon Sun and Moon, promette straordinarie animazioni, grazie a una componente tecnica che, già dalle prime clip, ha lasciato campo libero agli animatori. Dopo aver presentato nell'episodio 1 il duo più famoso al mondo, la nuova stagione si prepara a compiere il debutto di Go, il co-protagonista che accompagnerà Ash in giro per Galar. Già dal titolo della seconda puntata, intitolata "Ash e Go, alla ricerca di Lugia!" tuttavia, un celebre Pokémon leggendario farà la sua prima apparizione. In rete, infatti, è trapelata la sinossi dell'episodio 2 che qui segue:

"Ash e Pikachu visitano un nuovo laboratorio Pokémon nella città portuale di Vermilion con il Professor Oak. Una volta giunti scoprono che un Pokémon leggendario sta per apparire in prossimità del porto! Ash, incredulo, si dirige al porto dove si sono già radunati altri allenatori. Nel frattempo, anche un ragazzo di nome Go è convinto che un nuovo Pokémon leggendario stia per apparire e, per tal motivo, si dirige al porto."

Con tutta probabilità, Ash e Go si incontreranno la prima volta proprio in occasione dell'apparizione di un Pokémon leggendario per poi da qui dipanare verso una nuova avventura. E voi, invece, cosa ne pensate della sinossi dell'episodio 2 della nuova serie dei Pokémon? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.