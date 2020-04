Il secondo episodio di SDBH Big Bang Mission mostra la debolezza di Piccolo e Crilin

La serie anime di Super Dragon Ball Heroes è nata come progetto per dare spazio a storie, ambientate nell'universo creato da Akira Toriyama, che altrimenti non sarebbero mai apparse nella serie regolare e canonica. Nel secondo episodio di Big Bang Mission, uscito alcuni giorni fa, è emersa ancora di più la differenza tra alcuni dei Guerrieri Z.

Per evitare che Lord Beerus eserciti il suo potere per eliminare definitivamente il pianeta Terra, Goku e Vegeta cominciamo un combattimento, al fianco di Xeno Trunks, con il Dio della Distruzione dell'Universo 7. Improvvisamente però appare lo scienziato Fu, il quale sta facendo crescere sempre di più il suo "Albero dell'Universo", con l'obiettivo di riscrivere la storia secondo il suo volere.

Nel fare questo l'Albero comincia ad assorbire energia da tutte le creature viventi presenti a West City. Le conseguenze di una tale privazione sembrano non toccare la maggior parte dei personaggi sulla scena, mentre vediamo Piccolo e Crilin abbastanza provati. Se in Dragon Ball Super i due combattenti hanno comunque dimostrato di essere in grado di difendere il pianeta, nello spin-off viene sottolineato ancora di più il divario presente tra loro e i Sayan.

Nonostante negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super siano stati in grado di proteggere il pianeta, in attesa dell'arrivo di Goku e Vegeta, Piccolo e Crilin possono essere ormai considerati personaggi secondari, rimasti in qualche modo indietro rispetto al continuo sviluppo dei poteri del Principe dei Sayan e di Goku.