Il secondo episodio di Tower of God è ora disponibile su Crunchyroll

Come probabilmente saprete, nel corso di questi ultimi giorni è stato finalmente pubblicato il primo attesissimo episodio della nuova e intrigante serie animata Tower of God, epopea sbarcata su Crunchyroll che sembrerebbe aver già conquistato i fan, i quali si sono infatti scatenati su tutti i social.

Insomma, Tower of God sembra un successo per il pubblico, in parte grazie al lavoro d'animazione che sta alla base della serie - portato alla luce da Studio Telecom Animation Film -, in parte per merito dell'interessante incipit narrativo che ci ha introdotti alle vicende narrate. Nel primo episodio siamo stati infatti introdotti alla Tower of God, dove due ragazzi, Baam e Rachel, insieme a molti altri giovani, si ritrovano a dover affrontare innumerevoli prove scalando nel mentre i vari piani che compongono la torre. La Torre degli Dei, però, è un luogo tutt'altro che sicuro, visto che coloro i quali non dovessero superare le varie prove presentate, troveranno morte certa.

Ebbene, nel corso della giornata odierna è stata ufficialmente pubblicata la seconda attesissima puntata dedicata alla tanto chiacchierata produzione, la quale era inoltre stata svelata in un piccolo teaser trailer recentemente pubblicato e disponibile a fondo news che permette di dare un veloce sguardo alle vicende narrate nell'opera.

