Secondo i fan, la nuova serie dedicata ai Pokémon è già un capolavoro

Come probabilmente saprete, nel corso di questi ultimi giorni è stato finalmente rilasciato il primo atteso episodio della serie Pokémon 2019, giunta un po' a sorpresa vista la vicinanza con la conclusione di quella precedente, Pokémon: Sun and Moon, una prima puntata che ha voluto subito colpire al cuore il pubblico.

Com'era stato precedentemente rivelato, infatti, la prima puntata della serie ci ha permesso di vedere più da vicino la nascita di Pikachu e la gioventù di Ash, due particolari che seppero incuriosire non poco gli spettatori. Ora che però l'episodio è finalmente arrivato, possiamo farci un'idea più chiara di ciò che i fan hanno avuto da dire a riguardo... e i giudizi sembrano estremamente positivi.

Il web si è infatti velocemente popolato di migliaia e migliaia di post in cui viene messo in mostra il grande apprezzamento per la serie e un generale interessamento nei confronti di ciò che saranno le prossime puntate. Ovviamente, praticamente tutti hanno apprezzato quanto mostrato nel primo episodio, ma non sono mancati neanche complimenti a riguardo del lavoro d'animazione, nei confronti dell'opening theme e del design generale dei personaggi, come visionabile accedendo alla fonte della nostra notizia.

Insomma, la positività aleggia nell'aria e gli spettatori sono estremamente curiosi di scoprire quale sarà la nuova avventura che Ash e Pikachu dovranno affrontare. Nel mentre, però, nel caso in cui doveste esservela persa, vi ricordiamo che la prima puntata di Pokémon 2019 è disponibile su Youtube.