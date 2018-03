Secondo gli spoiler, il capitolo 898 di ONE PIECE sarà incentrato su un certo quartetto

Come ogni settimana, a sole 24 ore dall’uscita del capitolo 898 di, gli infaticabili utentihanno rivelato in anteprima il contenuto delle pagine del manga che potremo visionare nella giornata di domani.

Se ricordate, la scorsa settimana avevamo assistito al salvataggio di Monkey D. Luffy da parte di Pekoms, Sanji e i fratelli Vinsmoke, giunti in soccorso del pirata in tempi diversi e con altrettante motivazioni. Riunitosi al cuoco di bordo, il ragazzo di gomma è ora sotto la protezione della flotta appartenente all'impero Germa 66, ma come reagiranno i Pirati di Big Mom incaricati di prendere la sua testa? Scopriamolo di seguito, attraverso i primi spoiler emersi in rete.

Intitolato "Torneremo Sicuramente", il capitolo 898 di ONE PIECE presenta in copertina il personaggio di Road, il navigatore dei Nuovi Pirati Giganti Guerrieri menzionato nel capitolo 866 assieme a Goldberg.

Riassunto di Sakata_Kintoki: “I Pirati di Big Mom sparano ai Vinsmoke, i quali, prima di confrontarsi con Oven, intimano a Sanji di portare via Luffy dall’isola. Nel frattempo, Mont-D'or e Tamago sono agitati, in quanto sembrerebbe che i Vinsmoke abbiano fatto fuori Nusstorte.

Nelle vicinanze della Sunny, Daifuku è intanto giunto a bordo della nave di Smoothie. I Pirati di Cappello di Paglia ricevono una chiamata sul loro lumacofono, attraverso il quale viene detto loro di raggiungere un luogo diverso.

Sull’isola di Cacao, intanto, le forze di Big Mom vengono sconfitte facilmente, e mentre Sanji fugge portando con sé il capitano Luffy, Brulee esce dai gangheri a causa del caos che si è generato. Il Germa aiuta Sanji ad abbandonare l’isola, mentre Ichiji affronta Oven. Niji rimprovera il fratello Sanji, asserendo che con la sua velocità si farebbe crivellare di colpi; di conseguenza, lo scorta personalmente verso la Sunny."

Riassunto di YonkouProductions: "I Pirati di Big Mom sparano al Germa e si sorprendono che i loro proiettili non sortiscano alcun effetto. Ichiji, Niji, Yonji e Reiju coprono la fuga di Sanji, mentre Oven domanda come possa il Germa essere sopravvissuto. Oven scopre dunque che Nusstorte e la sua armata sono già stati sopraffatti dai Germa, e Ichiji proclama addirittura di averli spediti in fondo all’oceano. Tamago, intanto, sostiene che stiano continuando a susseguirsi degli eventi incredibili e si chiede come sia possibile che il precedente rapporto sulla sconfitta del Germa fosse soltanto un falso.



Smoothie intima ai membri della sua flotta di non lasciarsi distrarre e di rimanere concentrati solo ed esclusivamente sulla nave di Cappello di Paglia. Daifuku comunica che Mont-D'or si è fatto fregare, ma Smoothie le risponde ‘anche tu’. Nami si domanda se l’arrivo del Germa sia positivo o meno, quando Sanji, attraverso attraverso il lumacofono, suggerisce a Jinbe di portare la nave nel porto poiché stanno per tornare a bordo.

Brulee dice che Luffy non deve assolutamente fuggire e rivela che il ragazzo ha sconfitto Katakuri, lasciando a bocca aperta tutti i presenti. Oven mormora ‘la tua imbattuta leggenda è stata sopraffatta da un marmocchio?!’, mentre i soldati convengono sul fatto che Luffy abbia certamente utilizzato qualche scorrettezza. Travolto dalla collera, Oven aggredisce Sanji e Luffy, ma Ichiji interviene il loro difesa e lo colpisce con la tecnica ‘Sparking Valkyrie’. Yuen tenta allora di atterrare Sanji, ma Yonji vanifica il suo attacco con la tecnica ‘Winch Execution’.



Sanji e Luffy abbandonano con successo la città. Snack, Brownie e Joconde vengono dunque incaricati di sparare al pirata di gomma, ma il caos della battaglia impedisce loro di comprendere i nuovi ordini. Dei soldati si apprestano ad usare un gas lacrimogeno, ma Reiju li sconfigge con la tecnica “Pink Hornet”. Carrot scorge Sanji in lontananza ed il cuoco avvista i compagni, affermando ‘Luffy, la vedo! È la Sunny!’."

Come suggerito dalle tavole conclusive dello scorso numero, gli indiscussi protagonisti del nuovo capitolo di ONE PIECE saranno dunque i quattro fratelli di Sanji, che finalmente avranno l'opportunità di dimostrare il loro valore e vendicarsi del sanguinoso raggiro orchestrato ai loro danni dall'Imperatrice Big Mom.

Sorprendentemente, l'ultima tavola del capitolo 898 rivela che il manga non farà pausa nemmeno la prossima settimana, di conseguenza è probabile che il sensei Oda decida di riposare qualche giorno solo dopo aver raggiunto il capitolo 900. È mai possibile, secondo voi, che questo imminente traguardo sancisca la fine tanto attesa dell'arco narrativo attualmente in corso?