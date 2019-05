Secondo un'indiscrezione, WIT Studio non lavorerà più a L'attacco dei Giganti

Se c'è qualcosa che potrebbe spaventare i fan, è il cambio dei metodi di produzione di una serie animata tra una stagione e l'altra. Questo avvenimento ha intristito tantissimi fan di One-Punch Man per il cambio di Madhouse con lo studio J.C. Staff. Una cosa simile potrebbe capitare con L'attacco dei Giganti nel giro di pochi mesi.

Come potete leggere dal tweet in calce, YonkouProductions, noto insider del settore, ha annunciato con molta sicurezza che la terza stagione sarà l'ultima di L'attacco dei Giganti a cui lavorerà WIT Studio. Infatti, la casa editrice Kodansha potrebbe aver preso qualche decisione in proposito sul futuro della serie che non ha più consentito allo studio di animazione di proseguire con la storia di Eren Jaeger e gli altri membri della Legione Esplorativa.

L'attacco dei Giganti è una delle serie più di successo di questo decennio e naturalmente, se le cose dovessero effettivamente stare così, potrebbe essere un colpo duro per i fan che hanno potuto assistere a una certa qualità nella produzione delle tre stagioni pubblicate finora. Oltre lo studio d'animazione, non si sa se i cambi potrebbero essere su un fronte più ampio, coinvolgendo quindi anche il cast di doppiatori o lo staff, come i registi o il famoso compositore Hiroyuki Sawano che finora ci ha regalato musiche memorabili.

Attualmente, L'attacco dei Giganti è in corso con la seconda parte della terza stagione che si concluderà non prima di altri due mesi. È possibile che un annuncio sul divorzio non arrivi prima della messa in onda dell'ultimo episodio e, pertanto, bisognerà ancora aspettare per avere una conferma al 100%. Nonostante ciò, siamo sicuri che i prossimi episodi che andranno a concludere la stagione manterranno la qualità tenuta finora da WIT Studio.