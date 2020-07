Secondo Nomio Gyūnyū, realizzare opere a tema loli è divenuto praticamente impossibile

Il mangaka Nomio Gyūnyū ha recentemente parlato di quella che è l'attuale situazione delle produzioni manga a tema "loli", abbreviazione di "Lolita Complex", termine che in Giappone indica il sottogenere erotico delle produzioni con ragazzine spesso in età - o dall'aspetto - prepuberale come protagoniste.

Nomio ha infatti pubblicato un interessante tweet relativo alla questione in cui è possibile leggere:

"Potrebbe riguardare un qualche regolamento, ma nel mentre che stavo bevendo con Uran [collega del mangaka], abbiamo parlato di come le produzioni a tema loli non possano più venire pubblicate in riviste tradizionali. Dopotutto, indipendentemente da quanto vendano, non otterranno mai un adattamento anime, e se non riescono a ricevere una qualche forma d'adattamento, allora le case editrici non vorranno serializzarle. In futuro, potrebbe divenire impossibile pubblicare prodotti a tema loli. Quello delle loli è un mercato che sta perdendo presa in Occidente e l'industria giapponese sta naturalmente agendo di conseguenza".

Nomoa ha inoltre parlato delle novità relative ad Amazon U.S. e della decisione d'impedire l'acquisto di svariate light novel e-book a tema, affermando:

"Quattro anni fa, il mio manga Joshi Shougakusei Hajime Mashita P! è stato rimosso [da Amazon JP], ed è stato praticamente impossibile serializzarlo su qualsiasi applicazione a tema manga. Penso che vedremo un costante aumento dei casi in cui una piattaforma, indipendentemente dal paese, deciderà d'imporre restrizioni basate sulle proprie idee soggettive ".

