Il secondo ed ultimo OVA di Re: Zero arriva su Crunchyroll Italia il prossimo 30 aprile

Pochi minuti fa, Crunchyroll Italia ha confermato l'arrivo di Re: Zero - The Frozen Bond, il secondo ed ultimo OVA della serie anime di White Fox incentrato su Emilia e il suo famiglio Puck. In cima all'articolo potete dare un'occhiata ad un'anteprima speciale con i sottotitoli in italiano.

L'OVA è un regalo da parte di Crunchyroll ai suoi utenti, in modo da ingannare l'attesa per la seconda stagione di Re: Zero, momentaneamente rinviata al mese di luglio a causa dell'emergenza Coronavirus. Poche settimane fa, l'episodio 7 della Director's Cut dell'anime aveva mostrato per la prima volta Memory of Snow, il primo dei due corti ambientato durante un periodo di festa e con protagonisti Subaru, Ram, Rem ed Emilia. Dopo aver visto entrambi gli speciali, sarete finalmente pronti alla visione di Re: Zero 2.

Re: Zero - The Frozen Bound, anche conosciuto come Re: Zero - Bound of Ice, debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 30 aprile 2020. Vi ricordiamo che la puntata fungerà da prequel e nei circa 30 minuti di runtime, racconterà il primo incontro tra Emilia e Puck.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece voleste saperne di più sull'OVA, vi consigliamo di dare un'occhiata al recente adattamento manga, annunciato dalla rivista Young Gangan pochi giorni fa.