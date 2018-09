Secondo il parere dei fan, Bleach potrebbe essere il miglior live action di sempre!

Sebbene il lungometraggio abbia ricevuto qualche giudizio negativo, la maggior parte dei fan ha apprezzato non poco il risultato finale, e vi è già chi chiede a gran voce un potenziale sequel. Twitter è stato infatti sommerso dai messaggi dei fan impressionati dalla pellicola, i quali la ritengono il miglior live action finora tratto da un anime/manga. Mentre vi è chi richiede un adattamento live action di Dragon Ball che possa vantare la medesima qualità, alcuni fan hanno elogiato le scene di combattimento fra il protagonista Ichigo Kurosaki e Renji Abarai . Invitandovi ad utilizzare il riquadro dei commenti per esprimere le vostre opinioni sul film, in calce all’articolo vi proponiamo alcuni dei più interessanti Tweet pubblicati nelle ultime ore.

Bleach live action film.



I really enjoyed it. The Japanese acting wasn't as overly dramatic as usual. In fact it was good. The special effects weren't bad either & the fight scenes, even though it looked to be sped up in post, looked dope as hell.



8/10. Where that sequel at? pic.twitter.com/AfwESdJUZB — Your Anime Guy (@YourAnimeGuy) 16 settembre 2018

Okay I'm going to be completely honest here. The BLEACH live Action Movie is hands down the best IRL Anime Movie... I did not expect this...#BLEACH #bleachliveaction #BleachMovie — Sʜɪᴋᴀs | カカシ (@ShikasClouds) 16 settembre 2018

Okay I'm going to be completely honest here. The BLEACH live Action Movie is hands down the best IRL Anime Movie... I did not expect this...#BLEACH #bleachliveaction #BleachMovie — Sʜɪᴋᴀs | カカシ (@ShikasClouds) 16 settembre 2018

I’ve seen #Bleach live action on Netflix and this fight scene is amazing. 👏👌🙌pic.twitter.com/OJ2ZgR3KYC — jilliepot (@jilliepot) 16 settembre 2018

shoutout to bleach live action for filling up the ichiruki bucket pic.twitter.com/xwTOzaYVD8 — pia 🐸 [🍌 🐠] (@_magatsukami) 15 settembre 2018

the Bleach live action was actually pretty cool pic.twitter.com/YuxzaAysse — picolo (@_gabrielpicolo) 16 settembre 2018