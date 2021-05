Secondo round per Deku in My Hero Academia 313: la strategia dell'eroe

Il periodo non è di certo dei migliori per i protagonisti di My Hero Academia. Ormai ognuno deve pensare a se stesso e la situazione peggiora di ora in ora, a meno che non si metta un freno alle scorribande dei villain principali del Giappone. E Deku è all'opera per occuparsi della situazione.

Alla ricerca di informazioni su All for One, Deku si è imbattuto in Muscular con cui ha dato vita a una nuova battaglia, terminata però in fretta. Secondo le supposizioni di Hawks, solo un personaggio può mettere in difficoltà il protagonista di My Hero Academia, ed è Lady Nagant. Ed è proprio lei ad apparire negli ultimi capitoli del manga, iniziando uno scontro a distanza con il giovane eroe.

Deku ha subito inevitabilmente i primi attacchi della nuova nemica, incapace di reagire adeguatamente a causa della distanza e delle abilità dell'avversaria, ma in My Hero Academia 313 è riuscito a ideare una strategia offensiva che gli ha permesso di avvicinarsi abbastanza a Lady Nagant da afferrarla per il braccio. Sfruttando il muro di fumo, Deku ha utilizzato in combinazione il quirk del terzo possessore per lanciarsi attraverso un palazzo e arrivare in aria dove si trovava il cecchino.

Il secondo round della battaglia è stato così vinto da Deku, che però deve assestare il colpo decisivo in My Hero Academia 314.