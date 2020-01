Secondo alcuni rumor, My Hero Academia 4 si spingerà ben oltre il Festival della Cultura

Come probabilmente saprete, nel corso di queste ultimi mesi My Hero Academia è tornato sulla bocca di moltissimi fan grazie al sopraggiungere della tanto attesa quarta stagione, una nuova tornata d'episodi con cui oramai gli spettatori si preparano a entrare nel tanto chiacchierato arco narrativo dedicato al Festival della Cultura.

Dopo la pubblicazione delle nuove opening ed ending theme di My Hero Academia Stagione 4, però, sono cominciate a circolare delle interessanti voci che sembrerebbero indicare un proseguo degli eventi più "acceso" di quanto inizialmente pronosticato. Fino ad ora, infatti, si era sempre pensato che la seconda metà della quarta stagione dell'opera sarebbe stata interamente dedicata al Festival della Cultura, mentre ora in molti hanno iniziato a ipotizzare che la storia potrebbe spingersi addirittura più avanti.

Coloro i quali non dovessero aver letto il manga potrebbero essere un attimo confusi al momento, ma successivamente al Festival della Cultura, seguirà l'arco narrativo dei Pro Hero, il quale si pensava sarebbe andato palesandosi con il sopraggiungere della quinta stagione. Attraverso le nuove opening ed ending theme sopracitate, però, è possibile entrare in contatto con delle interessanti anticipazione che sembrerebbero indicare la presenza di molti più contenuti del previsto all'interno di questa quarta stagione.

Ovviamente, per il momento non bisogna dimenticarsi che nulla è stato confermato, ma comunque non sarebbe la prima volta che l'opera animata velocizza alcuni eventi del manga, basti pensare a quanto avvenuto in My Hero Academia: Heroes Rising; comunque sia, attualmente non possiamo far altro che attendere novità. Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che su VVVVID è disponibile la 15° puntata di My Hero Academia Stagione 4.