Secondo trailer per Noblesse: si avvicina il debutto dell'anime su Crunchyroll

Dopo decenni di adattamenti incentrati su manga e light novel, gli anime si sono temporaneamente spostati. A permettere questi nuovi adattamenti incentrati su manhwa, ovvero fumetti coreani, è stato Crunchyroll. Il famoso portale che permette sia di vedere gratuitamente che a pagamento si è lanciato in questo progetto che porterà Noblesse.

Dopo Tower of God e The God of High School, stavolta è il turno dei vampiri di Jeho Son e Kwangsu Lee. Noblesse si è già mostrato in un trailer qualche mese fa e Crunchyroll ha addirittura fornito i primi 5 minuti dell'episodio che debutterà il 6 ottobre 2020 sulla piattaforma.

A pochi giorni di distanza dall'esordio ufficiale, Crunchyroll alza l'attenzione sul titolo e mostra il secondo trailer di Noblesse. Come potete vedere nel video in alto alla notizia, in quasi un minuto e mezzo ci vengono mostrati in modo alternato le tranquille fasi scolastiche e le scene d'azione di Noblesse.

Dopo 820 anni di sonno, Rai deve ambientarsi a scuola mentre deve anche coprire il suo ruolo di Noblesse e ostacolare l'Unione che vuole prendere il controllo del mondo. Il video vede inclusi i sottotitoli in inglese. L'anime è una coproduzione di Crunchyroll e Webtoon, con la partecipazione alla regia di Yasutaka Yamamoto e di Saiyaka Harada alla sceneggiatura.