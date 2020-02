Secondo trailer per Violet Evergarden: presentata la theme song

La tragedia della Kyoto Animation avvenuta a luglio ha portato perdite sotto il fronte umano, con tanti decessi causati dall'incendio. Questo ha comportato naturalmente anche rallentamenti o stop per lavori di vario genere, e tra questi c'è stato anche Violet Evergarden, rimandato di diversi mesi rispetto alla data di uscita prevista all'inizio.

Nonostante tutto, i lavori per Violet Evergarden sono proseguiti, permettendo di ufficializzare la data del 24 aprile 2020 per l'arrivo nei cinema nipponici. Giorno dopo giorno si avvicina quindi il momento in cui il film sarà in proiezione, e per questo il sito ufficiale di Violet Evergarden: The Movie preparato da Kyoto Animation ha pubblicato il secondo trailer dedicato.

Il trailer di Violet Evergarden che potete vedere in alto dura poco più di trenta secondi e anticipa anche la canzone che comporrà parte della colonna sonora del film. La cantante TRUE tornerà a lavorare sul franchise, preparando la theme song "WILL".

Il sito ufficiale ha inoltre rivelato che, in Giappone, Violet Evergarden resterà nelle sale più a lungo di quanto inizialmente previsto. I cinema che aderiscono all'iniziativa offriranno un MoviTicke Card con un poster di grandezza B2 con sopra un'illustrazione esclusiva preparata dalla character designer Akiko Takase.