Secondo un tweet, il protagonista di ONE PIECE passa più tempo in prigione che fuori

Il viaggio di Rufy è sicuramente ricco di pericoli. Il popolare protagonista di ONE PIECE ha fatto fronte infatti a tanti avversari, che siano essi pirati o marine. E non sempre al giovane cappello di paglia è andata liscia.

Nell'anime di ONE PIECE è terminata la prima fase di Wanokuni, conclusasi con la lotta tra Rufy e Kaido e la conseguente sconfitta del protagonista. Rufy è stato preso dalle truppe di Kaido e gettato in cella, nella prigione di Udon, dove tra l'altro ha incontrato un'altra Supernova, Eustass Kidd. È l'ennesima volta che Rufy finisce in gabbia in ONE PIECE e un fan ha deciso di ricordare qualcuno degli altri episodi in un tweet diventato virale.

Una delle prime è stata a Orange Town, città dove fu catturato da Buggy il Clown. Dallo stesso pirata è stato poi catturato a Logue Town e quasi decapitato, prima di essere salvato. Non finisce qui perché, insieme ad alcuni membri della sua ciurma, è stato messo in prigione anche ad Alabasta, Amazon Lily, Punk Hazard, Whole Cake Island e adesso a Wanokuni.

In tutti queste situazioni, Rufy è stato messo in gabbia non dai marine bensì dai pirati. L'unica volta che Rufy è stato all'interno di una prigione governativa infatti fu a Impel Down, dove però il protagonista di ONE PIECE si infiltrò di sua spontanea volontà per provare a liberare Ace. Ci saranno altri episodi del genere per il giovane cappello di paglia? La sua ciurma intanto ha saputo della sua cattura, dando vita a una delle espressioni più comiche di ONE PIECE.