Secondo una teoria su ONE PIECE, la madre di Luffy potrebbe essere una nobile mondiale!

Sebbene il manga di ONE PIECE abbia da tempo superato il capitolo 800, ma serie ideata daè piena zeppa di misteri e di personaggi ancora da svelare. I fan, ad esempio, desiderano ardentemente conoscere la madre del protagonista, che finora non è mai stata menzionata nemmeno per errore.

A tal proposito, in questi anni la rete è stata letteralmente invasa da dozzine e dozzine di teorie sull’eventuale madre di Luffy, ma una in particolare, risalente solo a qualche giorno fa, ha colto la nostra attenzione. Non solo l’utente Reddit Funnelingyourtunnel, autore della teoria, ha ricordato alla community di come il personaggio non sia mai stato neanche accennato, ma non è chiaro il motivo che abbia spinto il nonno Garp a doversi occupare del bambino (che, come sappiamo, ha poi affidato alla brigante Curly Dadan, che già aveva allevato di nascosto anche Ace, il figlio “segreto” di Gol D. Roger). Del resto, fino a qualche anno fa Luffy nemmeno sapeva di avere un padre, né che questi fosse Dragon: il nemico numero uno del Governo Mondiale.



Secondo Funnelingyourtunnel, la madre del ragazzo non è ancora comparsa nel fumetto perché potrebbe trattarsi persino di un Drago Celeste, incontrata dallo stesso Dragon quando ancora non era un rivoluzionario. I due si sarebbero innamorati l’uno dell’altra e, sempre di nascosto, avrebbero addirittura avuto un figlio, ma la teoria vede la donna uccisa dai Draghi Celesti come punizione per essersi unita ad un plebeo qualunque, per di più portatore della D., temuta tanto dal governo quanto dai nobili mondiali.



Dragon, di conseguenza, sarebbe riuscito a fuggire a stento assieme al pargoletto per poi dar vita all’Armata Rivoluzionaria ed opporsi al Nobili Mondiali, responsabili della morte della sua compagna. Intenzionato a prendersi la propria vendetta (o comunque cambiare in meglio l'ingiusto mondo di ONE PIECE), l’uomo potrebbe dunque aver affidato il figlio a suo padre Garp, il quale, magari per ordine del governo stesso, ha dovuto tacere a lungo sull’identità dei suoi genitori. Infine, dal momento che l’East Blue è un territorio cui nessuno ha mai prestato molta importanza, Garp potrebbe aver deciso di far crescere Luffy proprio lì per tenere nascosta la verità sulle sue origini.



Prima o poi il sensei Oda ci parlerà sicuramente della madre di Luffy e della sua nascita, ma in attesa che questo accada, cosa ne pensate della fantasiosa teoria di Funnelingyourtunnel? La trovate verosimile?