Secret Invasion, in arrivo un sequel del popolare evento Marvel

Nel 2008, l'evento crossover Secret Invasion ha sconvolto l'Universo Marvel con la rivelazione che alcuni supereroi erano stati sostituiti da anni da alieni mutaforma impostori: gli Skrull. A quattordici anni dall'uscita del fumetto originale, sembra che Secret Invasion stia per guadagnare un sequel, sebbene i dettagli siano per il momento vaghi.

Secret Invasion è una storyline molto apprezzata dai lettori di fumetti, e non è un caso che i Marvel Studios ne stiano realizzando un adattamento in formato serie tv (qui le ultime foto dal set di Secret Invasion). La notizia di un sequel a fumetti di Secret Invasion arriva da IGN, che riporta l'ingaggio di Ryan North in veste di sceneggiatore, e dell'italiano Francesco Mobili come illustratore.



"È un sequel nel senso che è ambientato nello stesso Universo Marvel del primo, e tutti nella storia ricordano gli accadimenti del primo, ma è più che altro una storia autonoma, perché tutti hanno imparato qualcosa da quell'avventura e cercheranno di fare in modo che gli eventi non si ripetano, avendo quasi perso la Terra contro gli alieni invasori", ha rivelato North a IGN. "Non c'è bisogno di aver letto la serie del 2008 per godersi questa, ovviamente - il fumetto spiegherà ciò che è necessario sapere - ma ci saranno alcuni rimandi alla serie originale per chi sarà in grado di coglierli".



North si è rifiutato di rivelare qualsiasi anticipazione sulla trama, ad eccezione di una: sembra che Maria Hill sarà l'assoluta protagonista della storia: "È la storia di Maria. La vedo come una donna competente e molto intelligente, molto brava nel suo lavoro, che qualche volta consiste nel proteggere la Terra da alieni mutaforma invasori. Ciò che mi interessava era vedere come la storia di un'invasione aliena si sarebbe evoluta se A) la Terra sapesse già ciò di cui gli Skrull sono capaci, e B) avesse avuto il tempo necessario per prepararsi".



È stata diffusa anche un'immagine promozionale da parte di Marvel, che riportiamo in calce. La serie sequel di Secret Invasion (di cui non è ancora noto il nome ufficiale) sarà composta da cinque numeri, che verranno pubblicati nel corso del 2022.



Discorso diverso per la serie tv: Secret Wars fa infatti parte delle serie di Disney Plus rimosse dalle uscite del 2022.