Secret Invasion, gli Skrull invadono le cover dei fumetti Marvel

A seguito dell'annuncio di un sequel per l'evento Secret Invasion, pubblicato originariamente da Marvel nel 2008, gli alieni mutaforma Skrull si apprestano a invadere le cover di numerosi fumetti della Casa delle Idee che verranno pubblicati nel corso di tutto il mese di Maggio.

Secondo quanto rivelato da Marvel, la nuova Secret Invasion, scritta da Ryan North e illustrata dall'italiano Francesco Mobili, verrà raccontata in una miniserie composta da cinque uscite che verrà pubblicata nel corso del 2022.



Nella prima Secret Invasion, lo SHIELD e gli eroi della Terra scoprivano un complotto che vedeva gli Skrull sostituirsi a numerosi supereroi Marvel. Allo stesso modo, l'iniziativa partorita da Marvel per promuovere la nuova Secret Invasion, vede gli alieni mutaforma occupare le copertine delle testate dei supereroi di cui hanno copiato l'aspetto.



Saranno ben 24 i fumetti che godranno di una "Skrull Variant Cover", parte di un elenco che comprende, tra gli altri: Amazing Spider-Man #3 e #4, Avengers #56, Hulk #7 e Iron Man #20. Tra i numerosi artisti coinvolti nell'iniziativa, sottolineiamo anche la presenza degli italiani Francesco Manna e Nicoletta Baldari.



Tutte le variant cover a tema Skrull verranno pubblicate negli Stati Uniti per tutto Maggio 2022. Nella gallery in calce, proponiamo le numerose variant condivise da Marvel Comics. Infine, ricordiamo che questo evento crossover verrà adattato dai Marvel Studios per Disney+: ecco Cobie Smulders nelle ultime foto dal set di Secret Invasion.