Secret Reverse: arriva il manga su Iron Man e Spider-Man firmato dall'autore di Yu-Gi-Oh!

Nel corso degli anni Marvel Comics ha avviato delle collaborazioni con alcuni mangaka per portare nel mercato manga delle storie alternative con protagonisti alcuni dei supereroi più celebri e apprezzati, come Spider-Man e Iron Man nella serie Marvel Secret Reverse presentata più di due anni fa e vicina al debutto in formato cartaceo.

Era il settembre del 2019 quando Marvel e Shonen Jump, due colossi nei rispettivi settori, annunciavano diversi progetti e tra questi uno dei più promettenti, e attesi da lettori e appassionati, era sicuramente la storia che vedeva come protagonisti Tony Stark e Peter Parker. Ad accentuare l’interesse è stata anche la notizia che a lavorare al manga Marvel’s Secret Reverse sarebbe stato Kazuki Takahashi, ideatore dell’universo di Yu-Gi-Oh, franchise cresciuto esponenzialmente grazie al gioco di carte collezionabili.

Pubblicata inizialmente solo in formato digitale, l’opera sta per arrivare con il primo volume fisico, previsto per il 14 giugno 2022, e di cui trovate la cover in calce alla notizia. Attualmente si tratta solo della versione in lingua inglese, e non è chiaro se arriverà mai in Italia.

Per chiunque fosse interessato alla serie, di seguito riportiamo una breve presentazione: “Tony Stark si dirige in Giappone per partecipare ad una convention dedicati ai videogiochi. Ad aspettarlo è Reijiro Kaioh, amministratore delegato di un’azienda molto famosa che si occupa di giochi di carte. Il piano di Kaioh è svelare una nuova macchina da gioco, ma l’inventore e il dispositivo in questione sono totalmente diversi da come appaiono…”.

Rimanendo in tema vi lasciamo ad una spettacolare illustrazione della crescita di Capitan America firmata da un mangaka, e alla collaborazione tra Sui Ishida e Marvel per un artwork promozionale di Moon Knight.