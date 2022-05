Secret Reverse: il manga con Spider-Man e Iron Man protagonisti nel nuovo promo Marvel

Marvel Comics ha dimostrato di essere particolarmente disponibile a instaurare collaborazioni con alcuni celebri mangaka, anche per affermarsi nel mercato del fumetto giapponese, e tra i recenti annunci il più interessante è senza dubbio Secret Reverse, serie firmata da Kazuki Takahashi, autore originale del celebre franchise Yu-Gi-Oh!

Come era stato già confermato dai colossi Marvel Comics e Shueisha il 14 giugno 2022 arriverà sul mercato il primo volume cartaceo dell’opera, dopo essere stata pubblicata esclusivamente in formato digitale, e per pubblicizzare l’uscita di questa speciale collaborazione Viz Media, che si occuperà della distribuzione della serie negli USA, ha condiviso il fantastico video promozionale che trovate in cima alla notizia.

Vengono immediatamente presentati i due geniali protagonisti, Peter Parker e Tony Stark, ovvero Spider-man e Iron Man, che nel corso di una convention si ritroveranno a dover fare i conti con Reijiro Kaioh, amministratore delegato di un’azienda produttrice di giochi di carte e conosciuta a livello mondiale. L’esperienza, la creatività e lo stile che hanno sempre contraddistinto il lavoro di Takahashi tornano quindi in una nuova veste, arrivando persino a coinvolgere due tra i più iconici supereroi della Casa delle Idee. Fateci sapere cosa ne pensate di questa speciale serie nei commenti.

Per finire vi lasciamo alle preview degli albi che saranno gratuiti durante il Free Comic Book Day di quest'anno, e ad un fantastico cosplay di Wanda Maximoff.