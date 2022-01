Secret XXX: Star Comics porta in Italia una delle serie boys love più amate

Il 2022 di Edizioni Star Comics comincia nel segno dell’unione, della sensualità e della dolcezza. A gennaio, arriva in Italia un volume unico in grado di regalare fortissime emozioni, Secret XXX. Ecco tutti i dettagli sul debutto di una delle autrici Boys Love più amate degli ultimi anni.

In uscita il 19 gennaio 2022 per la collana Queer di Star Comics, Secret XXX è il manga d’esordio di Meguru Hinohara, autrice più apprezzata del panorama. Quest’opera, ha poi dato origine all’acclamato spin-off Therapy Game, in arrivo nel mese di febbaraio in un box da collezione che raccoglierà entrambi i suoi volumetti, oltre che una cartolina.

Secret XXX racconta la storia di Shohei, da sempre amante degli animali e delle cose soffici e carine. Lavorando in un negozio di conigli, per i quali prova un debole, si prende una cotta per Mito, il suo capo, nonché ragazzo gentile, delicato e affascinante. Shohei vorrebbe tanto stringere amicizia con Mito, ma un problema di cui in pochi sono a conoscenza gli impedisce di lasciarsi andare.

Da queste premesse prende vita una storia intrisa di segreti, cose non dette, che generano incomprensioni, amore e tenerezza. I due protagonisti cominciano un cammino che li porta ad acquisire fiducia, in se stessi e negli altri. Shohei e Mito impareranno infine ad abbracciare la felicità che dona l’amore. Il volumetto arriverà, a un prezzo di 6,90 euro, con un gadget in omaggio, un esclusivo segnalibro composto da due illustrazioni inedite dell’autrice.

