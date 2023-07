I segreti di Black Clover: Sword of the Wizard King nell'intervista di Netflix

Dopo una gestazione complessa e sfortunata, il primo film di Black Clover ha finalmente fatto il suo debutto su Netflix. La sfida tra Asta e gli altri Cavalieri di Clover con gli ex Imperatori Magici guidati dal malvagio Conrad Leto è cominciata. Una video intervista con lo staff del lungometraggio rivela i segreti della produzione.

Uscito da ormai più di due settimane, Black Clover: Sword of the Wizard King è riuscito a confermarsi come il grande ritorno che tutti gli appassionati della serie shonen di Yuki Tabata si aspettavano. In un'intervista al team di Studio Pierrot pubblicata sul canale YouTube di Netflix andiamo alla scoperta dei segreti di Black Clover: Sword of the Wizard King.

Nel corso della clip che trovate nella sezione in alto della notizia il director Ayataka Tanemura, il Character Designer Itsuko Takeda, l'art director Yuki Maeda, il color planning Aiko Shinohara e il camera director Tomoyuki Kunii hanno parlato della creazione del film, cominciata su tre linee guida. La prima è che Asta avrebbe dovuto trionfare in una battaglia intensa ed emozionante, la seconda è che il film di Black Clover si sarebbe dovuto collocare cronologicamente nei sei mesi in cui i protagonisti si sono addestrati nel Regno di Hearts, e la terza è che la storia sarebbe dovuta essere entusiasmante come quella di un arco narrativo del manga. Sono dunque questi i principi che hanno portato lo staff di Pierrot alla creazione del film.