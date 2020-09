Tra segreti e sospetti, ONE PIECE 991 ci presenta la nuova alleanza di Rufy

Gli ultimi eventi di ONE PIECE hanno portato dalla parte di Rufy tanti personaggi, alcuni già previsti da tempo, altri invece a sorpresa. Con il capitolo 991 c'è stata un'ulteriore aggiunta allo scacchiere dell'aspirante re dei pirati, scopriamo qual è.

Capitolo 991 di ONE PIECE, partito subito dopo la fuga di X-Drake dalle grinfie di Queen, Who's Who e Basil Hawkins. Il capo della divisione Spade della marina è stato scoperto come spia, anche se non si sa ancora di chi. Vistosi in grave pericolo, ha deciso di lanciarsi in piazza e di unirsi alla ciurma di cappello di paglia temporaneamente.

Considerato che il suo scopo è quello di ottenere informazioni su Kaido ma anche di indebolirlo, l'occasione è stata perfetta. Dato che il rischio di morire di X-Drake è alto, come predetto da Hawkins, l'uomo non ha altra possibilità se non di chiedere a Rufy di unirsi a lui per aiutarlo nella lotta contro l'imperatore.

Dapprima Rufy resta sbigottito e anche la sua ciurma, principalmente con Zoro, Jinbe e Franky, è palesemente contraria a quest'alleanza. Addirittura Zoro ingaggia uno scontro all'arma bianca con lui, ma Rufy stupisce tutti due secondi dopo accettando X-Drake nel gruppo temporaneamente. I compagni non la prendono bene, ma la spia sembra ricordare bene le parole di Koby. Prima di vedere a cosa porterà l'arrivo del dinosauro bisognerà attendere qualche settimana dato la nuova pausa di ONE PIECE.